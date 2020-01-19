Поляк Давид Кубацки победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Германии. Он набрал 283,3 балла за две попытки.

Второе место занял японец Рею Кобаяси (283,0), третье — представитель Словении Тими Зайц (271,6).

Россиянин Роман Трофимов стал 38-м (100,4), Евгений Климов — 45-м (86,8), Дмитрий Васильев — 50-м (54,7).

Титизее-Нойштадт (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

HS-142

1. Давид Кубацки (Польша) — 283,3 (143,0 + 133,5)

2. Рею Кобаяси (Япония) — 283,0 (147,0 + 134.0)

3. Тими Зайц (Словения) — 271,6 (137.0 + 134.0)

4. Штефан Лайе (Германия) — 269,2 (135,0 + 140,5)

5. Карл Гайгер (Германия) — 266,2 (137,5 + 134,0)

6. Анже Ланишек (Словения) — 264,3 (136,5 + 135,0)...

38. Роман Трофимов (Россия) — 100,4 (127,5)...

45. Евгений Климов (Россия) — 86,8 (114,5)...

50. Дмитрий Васильев (Россия) — 54,7 (99,5)