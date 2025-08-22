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Прыжки с трамплина

22 августа 2025, 13:50

Дмитрий Дубровский: «Травма Прокопьевой — очень печальное событие. Скорее всего, она пропустит Олимпиаду»

Кристина Прокопьева.
Фото Пресс-служба ФПЛДР

Лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Кристина Прокопьева получила серьезную травму колена, которая, скорее всего, не позволит ей выступить на Олимпийских играх 2026 года. Об этом рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

В минувшие выходные дни в Нижнем Тагиле Кристина стала второй на третьем этапе Кубка России, а затем с большим преимуществом победила на четвертом, проходившем на большом трамплине, но неудачно приземлилась. По оценке врачей, у нее разрыв крестообразных связок.

— Это очень грустное и печальное для нас событие, — сказал Дубровский. — Кристина вышла на пик формы, хорошо выглядела как раз на большом трамплине К-120. Она совершила далекий прыжок, но, к сожалению, при приземлении почувствовала щелчок в области колена. Очень жаль. Кристине, конечно, желаем скорейшего выздоровления, сделаем все от нас зависящее, чтобы процесс лечения и восстановления прошел как можно эффективнее.

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