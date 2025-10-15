Кристина Кручинина: «Для меня главная соперница — я сама»

В Сочи завершился летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. На трамплине К-95 победу праздновала Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга, которая повторила свой прошлогодний успех в этой дисциплине.

— Побеждать помогает работа над собой, вера в себя, тренера и то, что тебе дают правильную нагрузку, — отметила Кручинина. — Для меня главная соперница — я сама. Очень важно настроиться, но не всегда это получается. Когда настрой правильный, то все в порядке.