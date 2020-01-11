Представительница Австрии Марита Крамер выиграла этап Кубка мира в Японии по прыжкам с трамплина. Лучшая из россиянок — Софья Тихонова — показала 10-й результат.

Прыжки с трамплина

Саппоро (Япония)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Марита Крамер (Австрия) — 279,6 (131,0 + 135,0)

2. Марен Луннбю (Норвегия) — 275,0 (127,0 + 139,0)

3. Ева Пинкелинг (Австрия) — 271,1 (127,5 + 134,0)

4. Сара Таканаси (Япония) — 262,3 (126,0 + 132,5)

5. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 256,4 (120,0 + 131,5)

6. Кьяра Хельцль (Австрия) — 156,0 (123,5 + 127,5)

10. Софья Тихонова (Россия) — 232,7 (117,0 + 127,0)

22. Лидия Яковлева (Россия) — 189,6 (105,5 + 114,0)

24. Ирма Махиня (Россия) — 187,2 (108,5 + 112,0)

30. Ирина Аввакумова (Россия) — 111,3 (117,5)

37. Ксения Каблукова (Россия) — 63,4 (95,0)