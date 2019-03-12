Крафт завоевал золото на этапе Кубка мира в Норвегии, Климов - 11-й

Австриец Штефан Крафт занял первое место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Норвегии. Результат 25-летнего спортсмена составил 285,7 балла по сумме двух попыток.

Второе место занял норвежец Роберт Йоханссон (273,3), третье - японец Рею Кобаяси (261,7). Россиянин Евгений Климов стал 11-м (242,3), Михаил Назаров - 31-м (110,1), Дмитрий Васильев - 35-м (104,4).

Прыжки с трамплина

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

К-120

1. Штефан Крафт (Австрия) - 285,7 (139,0 + 141,0)

2. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 273,3 (135,0 + 138,5)

3. Рею Кобаяси (Япония) - 261,7 (130,0 + 137,0)

4. Камил Стох (Польша) - 260,2 (130,0 + 137,0)

5. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 254,1 (124,5 + 138,5)

6. Юнсиро Кобаяси (Япония) - 249,1 (138,0 + 127,5)...

11. Евгений Климов (Россия) - 242,3 (131,0 + 128,5)...

31. Михаил Назаров (Россия) - 110,1 (123,5)...

35. Дмитрий Васильев (Россия) - 104,4 (120,0)

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