Крафт выиграл этап Кубка мира в Нижнем Тагиле, 39-летний Васильев 26-й

Австриец Штефан Крафт стал победителем этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле. В тройку лидеров вошли Киллиан Пайер из Швейцарии и японец Рею Кобаяси.

Лучшим из россиян стал 39-летний Дмитрий Васильев, занявший 26-е место.

Нижний Тагил (Россия)

Кубок мира

Мужчины

К-120

1. Штефан Крафт (Австрия) — 277,6 (140,0 + 134,5)

2. Киллиан Пайер (Швейцария) — 254,6 (138,0 + 137,0)

3. Рею Кобаяси (Япония) — 252,3 (133,5 + 113,0)

4. Даниэль Андре Танне (Норвегия) — 251,8 (131,5 + 131,0)

5. Томас Аасен Маркенг (Норвегия) — 246,8 (138,5 + 131,0)

6. Карл Гайгер (Германия) — 246,0 (130,5 + 124,5)...

26. Дмитрий Васильев (Россия) — 188,5 (123,0 + 107,0)...

37. Роман Трофимов (Россия) — 92,4 (111,0)...

48. Михаил Максимочкин (Россия) — 68,8 (101,5)...

50. Евгений Климов (Россия) — 51,3 (94,0)