Крафт выиграл этап Кубка мира в Нижнем Тагиле, 39-летний Васильев 26-й
Австриец Штефан Крафт стал победителем этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле. В тройку лидеров вошли Киллиан Пайер из Швейцарии и японец Рею Кобаяси.
Лучшим из россиян стал 39-летний Дмитрий Васильев, занявший 26-е место.
Нижний Тагил (Россия)
Кубок мира
Мужчины
К-120
1. Штефан Крафт (Австрия) — 277,6 (140,0 + 134,5)
2. Киллиан Пайер (Швейцария) — 254,6 (138,0 + 137,0)
3. Рею Кобаяси (Япония) — 252,3 (133,5 + 113,0)
4. Даниэль Андре Танне (Норвегия) — 251,8 (131,5 + 131,0)
5. Томас Аасен Маркенг (Норвегия) — 246,8 (138,5 + 131,0)
6. Карл Гайгер (Германия) — 246,0 (130,5 + 124,5)...
26. Дмитрий Васильев (Россия) — 188,5 (123,0 + 107,0)...
37. Роман Трофимов (Россия) — 92,4 (111,0)...
48. Михаил Максимочкин (Россия) — 68,8 (101,5)...
50. Евгений Климов (Россия) — 51,3 (94,0)