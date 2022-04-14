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Прыжки с трамплина

Сегодня, 08:20

Комитет FIS одобрил допуск женщин к соревнованиям на полетных трамплинах

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Комитет FIS одобрил допуск женщин к соревнованиям на полетных трамплинах.
Фото Global Look Press

Комитет Международной лыжной федерации единогласно одобрил решение о допуске женщин к соревнованиям на полетных трамплинах с сезона-2022/23.

Официально это решение еще должно быть ратифицировано Советом FIS, но в данном случае это формальность. Теперь у организаторов Кубка мира впервые будет возможность организовать женские старты на трамплинах мощностью более 200 метров. На сегодняшний день таких в мире всего пять — норвежский «Викерсунд», немецкий «Оберстдорф», «Кульм» в Австрии, «Харрахов» в Чехии и легендарная «Летальница» в словенской Планице.

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта и Олимпиады поводятся на трамплинах мощностью 95 и 125 метров. Женские прыжки с трамплина долгое время не развивались в принципе — якобы из-за высокой травмоопасности и сложной техники прыжков. На чемпионатах мира женщины-прыгуньи появились в 2009 году, а на зимних Олимпиадах — в 2014-м. Однако, несмотря на все суды и акции феминисток, полетные трамплины для дам до сих пор были закрыты.

Ранее сообщалось, что норвежские лыжницы судятся за право прыгнуть с самого опасного трамплина мира.

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