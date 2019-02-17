Кобаяси завоевал золото на этапе Кубка мира в Германии, Климов - 13-й

Японец Рею Кобаяси стал первым на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в немецком Вилингене. Второе место занял немец Маркус Айзенбихлер, третье - представитель Польши Петр Жила. Россиянин Евгений Климов стал 13-м.

Прыжки с трамплина

Виллинген (Германия)

Кубок мира

Мужчины

LH

1. Рею Кобаяси (Япония) - 274,4 (146,0 + 144,0)

2. Маркус Айзенбихлер (Германия) - 252,8 (140,0 + 141,5)

3. Петр Жила (Польша) - 250,0 (142,0 + 137,5)

4. Рихард Фрайтаг (Германия) - 249,6 (138,0 + 144,0)

5. Давид Кубацки (Польша) - 249,3 (143,0 + 139,0)

6. Карл Гайгер (Германия) - 243,0 (137,5 + 138,5)...

13. Евгений Климов (Россия) - 233,1 (133,0 + 134,5)

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