Кобаяси победил на заключительном этапе Кубка мира, Климов - 10-й

Японец Рею Кобаяси победил на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице. Результат 22-летнего спортсмена по сумме двух попыток составил 464,9 балла.

Второе место занял словенец Домен Превц (444,0), тройку призеров замкнул немец Маркус Айзенбихлер (442,5). Россиянин Евгений Климов (411,7) замкнул десятку.

Напомним, Рею Кобаяси досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.

Прыжки с трамплина

Планица (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

Ski flying

1. Рею Кобаяси (Япония) - 464,9 (252,0 + 230,5)

2. Домен Превц (Словения) - 444,0 (239,5 + 222,5)

3. Маркус Айзенбихлер (Германия) - 442,5 (227,0 + 235,0)

4. Петр Жила (Польша) - 438,6 (248,0 + 222,0)

5. Тими Зайц (Словения) - 425,4 (231,5 + 229,5)

6. Давид Кубацки (Польша) - 424,8 (229,5 + 234,0)

10. Евгений Климов (Россия) - 411,7 (233,0 + 221,5)