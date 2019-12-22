Кобаяси — первый в прыжках с трамплина на Кубке мира в Швейцарии, Климов — 37-й
Японец Рею Кобаяси стал лучшим в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге (272 балла). Второй — словенец Петер Превц (263,1). Третий — австриец Ян Херль (263).
Россиянин Евгений Климов занял 37-е место, Михаил Назаров — 38-й, Роман Трофимов? — 43-й.
Прыжки с трамплина
Энгельберг (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
LH
1. Рею Кобаяси (Япония) — 272,0 (132,5 + 134,0)
2. Петер Превц (Словения) — 263,1 (123,5 + 127,5)
3. Ян Херль (Австрия) — 262,0 (134,0 + 136,5)
4. Карл Гайгер (Германия) — 260,6 (133,0 + 125,0)
5. Даниэль Хубер (Австрия) — 259,0 (128,0 + 139,5)
6. Филипп Ашенвальд (Австрия) — 257,7 (128,5 + 134,0)
37. Евгений Климов (Россия) — 103,1 (109,5)
38. Михаил Назаров (Россия) — 103,0 (114,0)
43. Роман Трофимов (Россия) — 98,9 (116,0)