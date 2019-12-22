Японец Рею Кобаяси стал лучшим в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге (272 балла). Второй — словенец Петер Превц (263,1). Третий — австриец Ян Херль (263).

Россиянин Евгений Климов занял 37-е место, Михаил Назаров — 38-й, Роман Трофимов? — 43-й.

Прыжки с трамплина

Энгельберг (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Рею Кобаяси (Япония) — 272,0 (132,5 + 134,0)

2. Петер Превц (Словения) — 263,1 (123,5 + 127,5)

3. Ян Херль (Австрия) — 262,0 (134,0 + 136,5)

4. Карл Гайгер (Германия) — 260,6 (133,0 + 125,0)

5. Даниэль Хубер (Австрия) — 259,0 (128,0 + 139,5)

6. Филипп Ашенвальд (Австрия) — 257,7 (128,5 + 134,0)

37. Евгений Климов (Россия) — 103,1 (109,5)

38. Михаил Назаров (Россия) — 103,0 (114,0)

43. Роман Трофимов (Россия) — 98,9 (116,0)