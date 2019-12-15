Японец Рею Кобаяси стал первым в прыжках с трамплина К-125 на этапе Кубка мира в немецком Клигентале, набрав 277 баллов. Второй — австриец Штефан Крафт? (274). Третье место занял норвежец Мариус Линнвик (269,5).

Россиянин Евгений Климов — 37-й (105,3), Роман Трофимов — 43-й (100,1), Дмитрий Васильев? — 47-й (96,5).

Клигенталь (Германия)

Кубок мира

Мужчины

К-125

1. Рею Кобаяси (Япония) — 277,0 (136,5 + 134,0)

2. Штефан Крафт (Австрия) — 274,0 (134,0 + 134,5)

3. Мариус Линнвик (Норвегия) — 269,5 (131,0 + 134,5)

4. Филипп Ашенвальд (Австрия) — 269,2 (134,0 + 132,5)

5. Карл Гайгер (Германия) — 266,1 (132,0 + 132,0)

6. Юкия Сато (Япония) — 265,2 (128,5 + 140,0)

37. Евгений Климов (Россия) — 105,3 (122,0)

43. Роман Трофимов (Россия) — 100,1 (119,0)

47. Дмитрий Васильев (Россия) — 96,5 (113,5)