21:45 | Прыжки с трамплина

Климов вышел в финал в прыжках с трамплина на ЧМ, заняв 5-е место в квалификации

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Россиянин Евгений Климов вышел в финал в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде. 25-летний спортсмен занял 5-е место в квалификации, набрав 122,4 балла. Первым стал австриец Штефан Крафт (130,9).

Также в финал вышли россияне Дмитрий Васильев, занявший 32-е место (101,7) и Роман Трофимов, ставший 44-м (88,4). Максим Сергеев был дисквалифицирован. 

Финал пройдет 1 марта. Чемпионат мира завершится 3 марта.

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