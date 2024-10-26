Прыжки с трамплина
Новости
Олимпиада
Главная
Прыжки с трамплина

Сегодня, 11:25

Климов: «Сейчас трамплины для прыжков в России в плачевном состоянии»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Евгений Климов в интервью «СЭ» рассказал о спортивной инфраструктуре в России.

— Как идут дела со строительством инфраструктуры? Слышали, что большой трамплин может появиться на Сахалине?

— Там пройдут Российско-Китайские игры этой зимой. Рекорд их трамплина 85 метров, он меньше, чем стандарты для проведения Кубка мира (90 метров). Да, там можно проводить юношеские соревнования, но члены сборной могут задействовать его только для начальной подготовки к сезону: май-июнь. В дальнейшем нам нужны более мощные трамплины, которые есть только в Чайковском, Нижнем Тагиле и Сочи.

— Спросим вас как будущего управленца. Где бы еще запланировали строительство большого трамплина?

— Я бы построил его на своей малой родине — в Перми. А вообще было бы здорово возродить те трамплины, строительство которых начиналось. Сейчас они в плачевном состоянии. В том числе в Уфе. Здесь начинали строить большой трамплин на 90 метров (помимо тех, что есть сейчас), но не довели дело до логического завершения. В итоге он в буквальном смысле обвалился. И все — стройка остановилась. В Санкт-Петербурге есть заброшенный трамплин. Его бы его отреставрировать, тогда там можно было бы проводить полный цикл подготовки спортсменов всех уровней. Вообще у нас есть много мест, где можно строить трамплины, тем самым развивая вид спорта. Я считаю, что необходимо действовать в этом направлении, но не все так просто.

Евгений Климов во&nbsp;время Олимпиады-2022. «Не жду, что мы поедем на международные старты, поэтому пошел учиться». Планы вице-чемпиона Олимпиады-2022

Евгений Климов
Читайте также
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Популярное видео
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Сочи прошел чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости