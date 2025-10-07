Прыжки с трамплина
Прыжки с трамплина

Сегодня, 13:45

Климов и Садреев — победители летнего чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина

Фото Пресс-служба ФПЛДР

В олимпийском комплексе трамплинов «Сириус» завершился летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. На трамплине К-95 у женщин лучшей стала Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга, а у мужчин — Данил Садреев из Татарстана. А на большом трамплине победили призер Олимпийских игр Евгений Климов (Свердловская область/Пермский край) и Александра Кустова из Магаданской области. Напомним, что из-за травмы турнир пропустила одна из сильнейших спортсменок страны Кристина Прокопьева.

В командном турнире победу одержала сборная Свердловской области в составе Евгения Климова, Михаила Пуртова, Ильи Манькова и Игнатия Мухина. На втором месте спортсмены из Нижегородской области —Михаил Назаров, Денис Корнилов, Роман Трофимов и Кирилл Котик.

Бронзовые медали у представителей Московской области — Владимира Малова, Виталия Иванова, Данилы Букина и Константина Николаева.

Турнир прошел при большом количестве болельщиков, которые стали свидетелями яркой, упорной и порой непредсказуемой борьбы во всех видах программы.

Климов — о читерах в прыжках с трамплина: «Видел, что у спортсменов из других стран огромная мотня»

КХЛ на Кинопоиске

