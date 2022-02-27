Климов больше не будет использовать перчатки с российским флагом на международных стартах

Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов больше не будет использовать перчатки, на которые нанесен российский флаг, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

«Российский спортсмен Евгений Климов 26 февраля на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лахти (Финляндия) использовал перчатки с вышитым на внутренней поверхности российским флагом. Климов в прошлом уже использовал эти перчатки, и у него никогда не было намерения делать политических заявлений», — сообщили в федерации.

FIS после призыва Международного олимпийского комитета (МОК) отказался от использования на церемониях награждения российских гимна и флага, при этом спортсмены сохранили право представлять страну.