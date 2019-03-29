Ирина Аввакумова: "Изначально не планировала вернуться в спорт так рано"

Российская прыгунья с трамплина, первая российская победительница этапов Кубка мира, Ирина Аввакумова прокомментировала свое возвращение в спорт. Спортсменка взяла паузу в карьере после Игр в Пхенчхане, а в конце января этого года возобновила выступления на Кубке мира. Всего она приняла участие в четырех стартах, лучшим результатом для нее стало 18-е место на этапе в Нижнем Тагиле.

"Обычно в это время я подвожу итоги уходящего сезона, но не в этом году. Этот сезон для меня начался позже, хотя изначально в это время я еще не планировала вернуться к спорту, но, по моим меркам, по меркам моей формы, все очень неплохо получилось. Спасибо девочкам, что, несмотря ни на что, приняли меня обратно, и тренерскому штабу в том числе. Спасибо Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России за то доверие, которые у них есть ко мне, спасибо ГБУ ЦСП ОВС МО за то, сколько они мне дали, что делают, и, я надеюсь, продолжат делать. И спасибо команде! Без вас мой чемпионат не был бы завершен! Да и вообще спасибо всем, кто продолжает верить в меня и следить! Но все же мой месяц сезона закончен, всех люблю, всем спасибо, все могут отдыхать", - написала Аввакумова в Инстаграме.