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Хельцль выиграла этап Кубка мира в Рышнове, Яковлева стала 14-й

17:22

Австрийка Кьяра Хельцль стала победительницей этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в Рышнове. Лучшей из россиянок стала Лидия Яковлева, показавшая 14-й результат.

Рышнов (Румыния)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Кьяра Хельцль (Австрия) — 247,6 (89,0 + 99,0)

2. Катарина Альтхаус (Германия) — 245,7 (93,0 + 94,0)

3. Ева Пинкелинг (Австрия) — 240,8 (90,0 + 93,5)

4. Сара Таканаси (Япония) — 233,6 (91,0 + 92,5)

5. Марен Луннбю (Норвегия) — 230,3 (87,0 + 93,0)

5. Силье Опсет (Норвегия) — 230,3 (89,5 + 92,0)

14. Лидия Яковлева (Россия) — 214,1 (87,0 + 87,5)

18. Софья Тихонова (Россия) — 207,2 (88,0 + 86,0)

20. Ирина Аввакумова (Россия) — 206,3 (88,0 + 83,0)

37. Анна Шпынева (Россия) — 81,8 (77,0)

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