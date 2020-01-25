Хельцль выиграла этап Кубка мира в Рышнове, Яковлева стала 14-й
17:22
Австрийка Кьяра Хельцль стала победительницей этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в Рышнове. Лучшей из россиянок стала Лидия Яковлева, показавшая 14-й результат.
Рышнов (Румыния)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
NH
1. Кьяра Хельцль (Австрия) — 247,6 (89,0 + 99,0)
2. Катарина Альтхаус (Германия) — 245,7 (93,0 + 94,0)
3. Ева Пинкелинг (Австрия) — 240,8 (90,0 + 93,5)
4. Сара Таканаси (Япония) — 233,6 (91,0 + 92,5)
5. Марен Луннбю (Норвегия) — 230,3 (87,0 + 93,0)
5. Силье Опсет (Норвегия) — 230,3 (89,5 + 92,0)
14. Лидия Яковлева (Россия) — 214,1 (87,0 + 87,5)
18. Софья Тихонова (Россия) — 207,2 (88,0 + 86,0)
20. Ирина Аввакумова (Россия) — 206,3 (88,0 + 83,0)
37. Анна Шпынева (Россия) — 81,8 (77,0)
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