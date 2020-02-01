Прыжки с трамплина
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Хельцль выиграла этап Кубка мира в Оберстдорфе, Яковлева — 11-я

20:38

Австрийка Кьяра Хельцль стала победительницей этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в немецком Оберстдорфе. Лучшей из россиянок была Лидия Яковлева, показавшая 11-й результат.

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Кьяра Хельцль (Австрия) — 284,9 (130,0 + 141,5)

2. Марен Луннбю (Норвегия) — 276,2 (127,5 + 133,5)

3. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 270,4 (122,0 + 130,5)

4. Ева Пинкелинг (Австрия) — 261,2 (125,0 + 127,5)

5. Ника Крижнар (Словения) — 252,2 (121,5 +122,5)

6. Марита Крамер (Австрия) — 248,1 (127,5 + 120,5)...

11. Лидия Яковлева (Россия) — 219,1 (115,0 + 117,5)

12. Софья Тихонова (Россия) — 217,3 (109,5 + 120,0)

20. Ирина Аввакумова (Россия) — 197,3 (108,5 + 115,0)

30. Ирма Махиня (Россия) — 161,7 (103,5 + 99,5)

31. Анна Шпынева (Россия) — 73,1 (95,5)

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