Хельцль выиграла этап Кубка мира в Оберстдорфе, Яковлева — 11-я
Австрийка Кьяра Хельцль стала победительницей этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в немецком Оберстдорфе. Лучшей из россиянок была Лидия Яковлева, показавшая 11-й результат.
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
NH
1. Кьяра Хельцль (Австрия) — 284,9 (130,0 + 141,5)
2. Марен Луннбю (Норвегия) — 276,2 (127,5 + 133,5)
3. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 270,4 (122,0 + 130,5)
4. Ева Пинкелинг (Австрия) — 261,2 (125,0 + 127,5)
5. Ника Крижнар (Словения) — 252,2 (121,5 +122,5)
6. Марита Крамер (Австрия) — 248,1 (127,5 + 120,5)...
11. Лидия Яковлева (Россия) — 219,1 (115,0 + 117,5)
12. Софья Тихонова (Россия) — 217,3 (109,5 + 120,0)
20. Ирина Аввакумова (Россия) — 197,3 (108,5 + 115,0)
30. Ирма Махиня (Россия) — 161,7 (103,5 + 99,5)
31. Анна Шпынева (Россия) — 73,1 (95,5)