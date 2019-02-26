Германия выиграла женский командный турнир на чемпионате мира, Россия - пятая

На чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Зефельде (Австрия) женский командный турнир выиграла сборная Германии. В активе немецкой команды 898,9 балла.

Второе место заняла сборная Австрии (880,3). На третьей позиции команда Норвегии (876,9). Четвертой стала сборная Словении (828,1). Сборная России на пятом месте из 12 команд (820,3).

За сборную России выступали Анна Шпынева, Александра Кустова, Лидия Яковлева и Софья Тихонова.

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Командные соревнования

К-99

1. Германия (Юлиана Зайфарт, Рамона Штрауб, Карина Фогт, Катарина Альтхаус) - 898,9

2. Австрия (Ева Пинкелинг, Жаклин Зайфридсбергер, Кьяра Хельцль, Даниэла Ирашко-Штольц) - 880,3

3. Норвегия (Анна Одина Стрем, Ингебьерг Бротен, Силье Опсет, Марен Луннбю) - 876,9

5. Россия (Анна Шпынева, Александра Кустова, Лидия Яковлева, Софья Тихонова) - 820,3