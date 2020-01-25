Германия выиграла командные соревнования на этапе Кубка мира в Закопане

Мужская сборная Германии по прыжкам с трамплина выиграла этап Кубка мира в Закопане в командных соревнованиях. Российская команда стала девятой.

Закопане (Польша)

Кубок мира

Мужчины

Командные соревнования

LH

1. Германия (Константин Шмид, Маркус Айзенбихлер, Штефан Лайе, Карл Гайгер) — 1182,2

2. Норвегия (Мариус Линдвик, Роберт Йоханссон, Даниэль Андре Танне, Йохан Андре Форфанг) — 1142,2

3. Словения (Анже Ланишек, Домен Превц, Тими Зайц, Петер Превц) — 1125,0

4. Япония (Юкия Сато, Кэйити Сато, Юнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси) — 1122,5

5. Польша (Петр Жила, Якуб Вольни, Камил Стох, Давид Кубацки) — 1118,6

6. Австрия (Филипп Ашенвальд, Михаэль Хайбек, Даниэль Хубер, Штефан Крафт) — 1114,9

9. Россия (Дмитрий Васильев, Михаил Назаров, Евгений Климов, Роман Трофимов) — 294,9