Прыжки с трамплина
Новости
Олимпиада
Главная
Прыжки с трамплина

1 апреля, 16:41

FIS сняла отстранение с норвежских прыгунов с трамплина после инцидента с экипировкой

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отменила временное отстранение норвежских прыгунов с трамплина, сообщает пресс-служба организации.

Ранее на Робина Педерсена, Кристоффера Сундала, Роберта Йоханссона, Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга были наложены санкции из-за возможной причастности к незаконным манипуляциям с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме.

«Временное отстранение спортсменов было необходимо для обеспечения честности соревнований. Это требование больше не применяется после окончания соревновательного сезона-2024/25», — сообщила пресс-служба FIS, добавив, что расследование продолжается.

На чемпионате мира в Тронхейме в паховой области костюмов спортсменов были вшиты армированные нити для лучшей аэродинамики.

Читайте также
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Словенец Превц установил мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина

Дмитрий Дубровский — о скандале с комбинезонами норвежской сборной: «История прыжков с трамплина будто разделилась на «до Тронхейма» и «после»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости