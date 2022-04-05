Федерация прыжков с трамплина не будет требовать компенсацию за отмененные этапы Кубка мира в России

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил, что организация не будет требовать компенсацию за несостоявшиеся этапы Кубка мира в стране.

«Мы компенсацию требовать не будем, — цитирует Дубровского ТАСС. — Что касается международного календаря, многие вопросы разрешатся в апреле-мае, потому что прыгуны должны активно начать сезон в июле этапами «Гран-при», которые идут в общую табель о рангах, в том числе и для того, чтобы подтвердить квоты для участия в Кубке мира, поэтому эту информацию будем согласовывать и выяснять».

25 февраля Международная федерация лыжного спорта приняла решение отменить все оставшиеся до конца сезона этапы Кубка мира в России. В Нижнем Тагиле с 18 по 20 марта должен был пройти этап Кубка мира у женщин, а с 25 по 27 марта соревнования должен был принять Чайковский (Пермский край).