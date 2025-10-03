Прыжки с трамплина
Сегодня, 18:15

Климов — о читерах в прыжках с трамплина: «Видел, что у спортсменов из других стран огромная мотня»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Евгений Климов в разговоре с «СЭ» отреагировал на скандал с норвежскими летающими лыжниками, которые были дисквалифицированы с домашнего чемпионата мира-2025 за манипуляцию с экипировкой.

— Ты рассказывал, что особо не следишь за международными соревнованиями. Но уверен, что история со скандалом с норвежской экипировкой не прошла мимо. Как ты эту историю воспринял?

— Я даже не предполагал, что такое можно сделать, но они пошли дальше. Внутренняя часть ног никогда особо не контролировалась. Норвежцы, видимо, и сейчас были уверены, что все прокатит и никто ничего не заметит. Но заметили, раскрыли. Больше, я уверен, они подобным заниматься не будут. Конечно, плохо, что нарушили правила. Я это не поддерживаю. Однако все хотят показывать свои лучшие результаты, выигрывать, придумывать что-то новое, совершенствоваться. Это положительный момент. Но нужно совершенствоваться в рамках правил.

— Не думаешь, что они понесли слишком мягкое наказание?

— В правилах не было прописано, какое наказание предусмотрено за такое нарушение. После этого случая FIS как раз и внес нововведения в регламент. Сказали, что теперь будут выдавать желтые и красные карточки. То есть сейчас будет понимание, что тебе будет за определенное нарушение. До этого случая подобного не было. Поэтому тяжело рассуждать, насколько справедливое наказание. То, что их дисквалифицировали с чемпионата мира, да еще и с пьедестала, наверное, справедливо. А насколько целесообразна дисквалификация на долгий срок и на свесь следующий год, не уверен. Думаю, что свое они точно получили. Урок вынесут.

— Не кажется, что с нас в подобной ситуации спрос был бы больше?

— Мне кажется, что нет. Думаю, что шум был бы гораздо больше со стороны других стран, прямо в разы. Но руководство поступило бы так же. Повторюсь, что такого еще не было. Лишать из-за этого случая выступлений на целый год, на мой взгляд, слишком жестко. Но теперь это в правилах прописано и будет уже нормальным. Так FIS точно предостережет подобные ситуации. Сейчас годовые дисквалификации при таких нарушениях станут уже нормой.

— Когда ты соревновался на Кубке мира, замечал читеров, которых не наказывали?

— Видел, что у спортсменов из других стран огромная мотня. Мы же, как ни пытались в рамках правил, не могли сделать себе мотню ниже. Не понимали, как у других получается так делать. Либо это было за рамками правил, либо они просто вундеркинды. Если бы мы так сделали, то у нас бы такое не прокатило. Не буду называть фамилии, но это был не один спортсмен и не одна страна. Такое видно невооруженным глазом.

— Судьи просто закрывали глаза?

— Как будто, да, — сказал Климов «СЭ».

Евгений Климов.«Сложно перепрыгивать себя, не видя перспектив». Летающие лыжники тоже надеются на допуск к Олимпиаде
Евгений Климов
  • Строгий-но-справедливый

    Таковы нынче спортивные нравы. Кто-то мотню наращивает, кто-то в чужие пузырьки ссыт.

    03.10.2025

    • Прыгун с трамплина Климов: «Со следующего года международным властям будет психологически проще допускать нас»

