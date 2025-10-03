Прыгун с трамплина Климов: «Со следующего года международным властям будет психологически проще допускать нас»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Евгений Климов в разговоре с «СЭ» дал прогноз, когда можно будет ожидать допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

— Насколько внимательно следишь за новостями по поводу допуска на международные старты, за заседаниями FIS?

— Конечно, слежу за этим всем, но не очень пристально. Если допустят, то нам об этом сразу скажет главный тренер команды, Евгений Юрьевич. Первое время более глубоко следил. Было желание, была вера, что все не так плохо. Потом эти качели надоели: то допустят, то не допустят. Зачем на них качаться и только силы свои тратить? Мы прыгаем, тренируемся. У нас есть свои Кубки и чемпионаты России, международные старты (соревнования с участием спортсменов из Казахстана и Китая), к которым готовимся. Выпустят — хорошо. Не выпустят — тоже хорошо. Шутка, конечно. Но в каждой шутке есть доля правды. Мы ко всему готовы.

— Было бы лучше, чтобы на последнем заседании FIS сказала «нет», а не держала в подвешенном состоянии?

— Тяжело говорить. Сейчас есть хоть какая-то надежда. Если бы сказали конкретно «нет», то все бы расстроились. Все равно когда-то допустят. Мне кажется, что сейчас олимпийский цикл нашего отстранения замкнется, и со следующего года уже международным властям будет допускать нас психологически проще. Думаю, что в новом сезоне все начнет потихоньку возвращаться в свое русло, — сказал Климов «СЭ».