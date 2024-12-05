Дубровский рассказал о подготовке российских прыгунов на лыжах с трамплина к Играм-2026

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сообщил, что подготовка спортсменов, занимающихся прыжками на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем, к Олимпиаде 2026 года пройдет по запланированному графику.

«Подготовка идет непосредственно к Олимпийским играм. Я думаю, что тренерский штаб достаточно сбалансировано и гармонично составляет и тренировочные, и соревновательные планы. Я думаю, что подготовка к Олимпийским играм пройдет по запланированному графику. Сейчас, наверное, особенности заключаются в том, чтобы сохранить тот ритм, тот соревновательный режим внутри страны, на внутрироссийском календаре. Вторая особенность заключается в том, что мы не имеем возможности выезжать на какие-то другие комплексы и трамплины и концентрируем нашу подготовку внутри страны», — рассказал президент федерации ТАСС.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д"Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. С 2022 года российские спортсмены в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета либо отстранены от международных соревнований, либо допущены до них в нейтральном статусе.