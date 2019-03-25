Дмитрий Васильев может завершить карьеру из-за проблем со спиной

Российский прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев может завершить карьеру в связи с проблемами со спиной. Об этом сообщил сам спортсмен.

- Сезон у меня вообще не удался, - цитирует Васильева ТАСС. - В декабре при падении у меня случился рецидив травмы спины, где-то около месяца я восстанавливался. Приехал на чемпионат России, пропустил малый трамплин, потому что до конца не восстановился, а на большом выступил, но после первой зачетной попытки при приземлении опять немного защемило в спине. Потом опять восстанавливался, приехал с листа на чемпионат мира, но какой там чемпионат мира? К концу вроде более-менее начало получаться. Набрал побольше прыжков, они были проверочными. Поверил в себя, что спина держит, значит, можно выступать дальше. На малом трамплине я стал 23-м и на миксе хорошие прыжки сделал. У меня была цель быть в топ-15 в обоих зачетах, но увы. Весной планирую нормально тренироваться и выступать. Если до лета никаких проблем со спиной не будет, значит, и зимний сезон буду выступать. Летнюю подготовку буду проводить по полной программе, она станет ключевым моментом в этом вопросе. Вроде бы со спиной все хорошо, потом раз - и после двух прыжков нерв поджимает, и уже должна быть недельная пауза.

40-летний Дмитрий Васильев - самый титулованный российский прыгун на лыжах с трамплина. Он является многократным призером этапов Кубка мира, многократным чемпионом России. Спортсмен участвовал в Олимпийских играх 2006 и 2014 годов и в десяти чемпионатах мира.