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Сегодня, 13:17

Дмитрий Дубровский: «Наши лидеры могли бы бороться за высокие места на международных соревнованиях»

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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский — об итогах очередных этапов Кубка России, которые прошли в Чайковском.

— Лидер сборной России Артем Галунин победил и в первый, и во второй соревновательный день Кубка России, — отметил Дубровский. — Важно, что, находясь на самостоятельной подготовке, он сохраняет должную мотивацию, показывает качественные результаты, высокий уровень прыжков и хорошее время на лыжной трассе. Это позволяет позитивно смотреть в завтрашний день, когда наших спортсменов вернут на мировую арену. Уверен, что Артем будет конкурентоспособен. Отмечу и второе место Вячеслава Баркова. Галунин и Барков выделяются на сегодняшний день в России и, считаю, могли бы бороться за высокие места на международных соревнованиях.

Что касается женского двоеборья, то выделю успешное выступление представительниц Санкт-Петербурга. Мария Кузьмина в первый день выиграла больше минуты у занявшей второе место Стефании Надымовой, которая восстанавливается после травмы. А во второй день победу одержала Анна Василькова, спортсменка 2008 года рождения, уверенно опередившая всех конкуренток. Уже сейчас, в совсем еще юном возрасте, она реально претендует на роль одного из лидеров национальной сборной.

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