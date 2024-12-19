Дмитрий Дубровский: «Климов и Садреев могли бы быть в десятке сильнейших прыгунов в мире»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский подвел итоги первой части сезона.

— В воскресенье завершился пятый этап Кубка России в Чайковском, где прыгуны соревновались на малом трамплине, — отметил Дубровский. — Недавно успешно прошел «Кубок Металлинвест» — словом, первый зимний период получился насыщенным и продуктивным. Через несколько дней наши лыжники летят на двенадцатидневный сбор в Казахстан, где в конце декабря проведут матчевые встречи. Несмотря на то что погода не благоволила началу зимнего сезона, и внутренние, и международные старты проходили на самом высоком уровне, благодаря великолепной подготовке одного из лучших в мире трамплинного комплекса «Аист» в Нижнем Тагиле и малого трамплина в Чайковском все задачи были выполнены.

— До главных стартов 2025 года — Российско-китайских игр — остается немногим более месяца. Как идет подготовка к этим соревнованиям?

— Федерация и тренерские штабы сборных по результатам этапов Кубка России и отдельных турниров объективно отобрали составы мужской и женской сборных команд. В ближайшее время, повторюсь, начнутся сборы в Казахстане, а затем юношеская сборная вылетит на Сахалин, где пройдет заключительный подготовительный этап к Российско-китайским играм.

— Кого из спортсменов отметили бы по итогам первого зимнего периода?

— В первую очередь лидеров — Климова и Садреева, которые не просто побеждали в представительных соревнованиях, но и показали высочайший уровень прыжков, отвечающих самым высоким международным требованиям. Все специалисты, видевшие выступления ребят, утверждают, что они могли бы претендовать на попадание в десятку сильнейших прыгунов в мире. Отмечу Михаила Пуртова из Свердловской области, в острейшей борьбе с Садреевым выигравшего этап Кубка России. Теплых слов заслуживают Илья Маньков и вернувшийся в строй после тяжелой травмы и обретающий боевую форму Денис Корнилов.

— А среди девушек?

— Успешно выступили на этапах Кубка России Александра Кустова и Кристина Прокопьева. И, конечно, отмечу питерское трио — Валерию Римденок, Кристину Кручинину и Татьяну Марчукову. Римденок отобралась на Российско-китайские игры, Кручинина выиграла этап Кубка России в Чайковском. Молодое питерское звено составляет реальную конкуренцию нашим ведущим спортсменкам, Кустовой и Прокопьевой! И, конечно, очень жаль, что из-за перелома лодыжки фактически пропустит текущий сезон Аделина Ибрагимова из Татарстана. Это серьезная потеря.

— Какие планы у женской сборной?

— Девушки также отправляются в Казахстан, а затем юношеское звено полетит на Сахалин.

— Как оцените итоги первой части сезона?

— Дам положительную оценку. Наподобие международной федерации зимний сезон в России делится на три этапа: первый проходил с конца ноября по декабрь, второй продлится до конца февраля, третий состоится в марте. Еще раз искренне благодарю всех организаторов соревнований из Свердловской области, идеально подготовивших комплекс «Аист» в Нижнем Тагиле, и Пермского края, где трамплин в Чайковском также способствовал высоким результатам наших спортсменов на этапе Кубка России. Поверьте, для прыгунов качество трамплинов имеет важнейшее значение — когда ничто не отвлекает, можно спокойно сконцентрироваться только на технике выполнения прыжков. Также важно отметить успешную адаптацию к новому инвентарю. В современных условиях это имеет особое значение, поскольку и получать, и доставлять все необходимые для лыжников элементы экипировки и инвентаря очень непросто. Требования сильно изменились, произошли перемены и в правилах, так что в этом сегменте также была проведена большая работа: спортсмены почувствовали и опробовали не только новые лыжи, но и ботинки, и комбинезоны, специально пошитые для них в подготовительный период.