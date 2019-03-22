Айзенбихлер победил на этапе КМ в Словении, Климов - 11-й

Немец Маркус Айзенбихлер завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице. Результат 27-летнего спортсменка составил 445,0 балла по сумме двух попыток.

Второе место занял японец Рею Кобаяси (438,1), третье - поляк Петр Жила (437,3). Россиянин Евгений Климов стал 11-м (400,0), Дмитрий Васильев - 30-м (168,5 - одна попытка).

Прыжки с трамплина

Планица (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

Ski flying

1. Маркус Айзенбихлер (Германия) - 445,0 (238,5 + 233,0)

2. Рею Кобаяси (Япония) - 438,1 (242,0 + 220,0)

3. Петр Жила (Польша) - 437,3 (242,0 + 234,0)

4. Тими Зайц (Словения) - 422,5 (240,0 + 228,5)

5. Домен Превц (Словения) - 415,2 (233,5 + 224,0)

6. Симон Амманн (Швейцария) - 411,6 (234,5 + 238,0)

11. Евгений Климов (Россия) - 400,0 (228,0 + 227,0)

30. Дмитрий Васильев (Россия) - 168,5 (200,0)

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