Прыжки с трамплина
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Аввакумова пожонглировала мячами на качающейся доске и сыграла с собакой в хоккей

16:08
Ирина Аввакумова. Фото Instagram
Ирина Аввакумова. Фото Instagram
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Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова в самоизоляции освоила эффектный трюк. Первая в истории российская победительница этапа Кубка мира научилась жонглировать тремя мячиками, стоя на качающейся доске.

Также спортсменка сыграла в «хоккей» со своей собакой.

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