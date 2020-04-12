Аввакумова пожонглировала мячами на качающейся доске и сыграла с собакой в хоккей
16:08
Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова в самоизоляции освоила эффектный трюк. Первая в истории российская победительница этапа Кубка мира научилась жонглировать тремя мячиками, стоя на качающейся доске.
Ирина Аввакумова pic.twitter.com/80Sb0xe5Wl— Великий Твитсби (@greattvetor) April 12, 2020
Также спортсменка сыграла в «хоккей» со своей собакой.
Ирина Аввакумова pic.twitter.com/hSbhZMRKM6— Великий Твитсби (@greattvetor) April 12, 2020