Аввакумова пожонглировала мячами на качающейся доске и сыграла с собакой в хоккей

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова в самоизоляции освоила эффектный трюк. Первая в истории российская победительница этапа Кубка мира научилась жонглировать тремя мячиками, стоя на качающейся доске.

Также спортсменка сыграла в «хоккей» со своей собакой.