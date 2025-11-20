Аввакумова может стать тренером сборной России по прыжкам с трамплина

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр по прыжкам на лыжах с трамплина, многократная чемпионка России Ирина Аввакумова может стать тренером национальной сборной.

«Я не исключаю ее дальнейшего вхождения в тренерский штаб в качестве специалиста. Поскольку тот опыт, знания, которые она получила как спортсменка, и как кандидат наук, она защитила диссертацию, позволяют рассчитывать, что у нас в поле зрения квалифицированный специалист именно по женским прыжкам. Мы знаем ее информацию по поводу судейства в хоккее, ей это приносит удовольствие, и мы с ней на связи», — цитирует Дубровского ТАСС.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Аввакумова завоевала серебро в прыжках с 95-метрового трамплина среди смешанных команд. После этого она завершила карьеру и в октябре 2024 года дебютировала в роли линейного арбитра в Женской хоккейной лиге.