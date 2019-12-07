Аввакумова — 14-я в первом за два года этапе Кубка мира за пределами России
Норвежка Марен Луннбю выиграла состязания в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Россиянка Ирина Аввакумова впервые вышла на старт Кубка мира за пределами России с января 2019 года. Предыдущий раз она участвовала в этапе в румынском Рышнове. После этого она выступала на Кубке мира только в Нижнем Тагиле и Чайковском.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
NH
1. Марен Луннбю (Норвегия) — 280,8 (138,0 + 135,0)
2. Ева Пинкелинг (Австрия) — 256,4 (129,0 + 132,0)
3. Кьяра Хельцль (Австрия) — 155,3 (130,0 + 128,0)
4. Юки Ито (Япония) — 150,6 (130,5 + 129,5)
4. Эма Клинец (Словения) — 150,6 (129,0 + 132,0)
6. Катарина Альтхаус (Германия) — 247,4 (127,5 + 130,5)...
14. Ирина Аввакумова (Россия) — 222,8 (122,0 + 125,0)...
36. Софья Тихонова (Россия) — 73,1 (106,0)...
39. Анна Шпынева (Россия) — 56,6 (97,5)