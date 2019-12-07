Норвежка Марен Луннбю выиграла состязания в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Россиянка Ирина Аввакумова впервые вышла на старт Кубка мира за пределами России с января 2019 года. Предыдущий раз она участвовала в этапе в румынском Рышнове. После этого она выступала на Кубке мира только в Нижнем Тагиле и Чайковском.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Марен Луннбю (Норвегия) — 280,8 (138,0 + 135,0)

2. Ева Пинкелинг (Австрия) — 256,4 (129,0 + 132,0)

3. Кьяра Хельцль (Австрия) — 155,3 (130,0 + 128,0)

4. Юки Ито (Япония) — 150,6 (130,5 + 129,5)

4. Эма Клинец (Словения) — 150,6 (129,0 + 132,0)

6. Катарина Альтхаус (Германия) — 247,4 (127,5 + 130,5)...

14. Ирина Аввакумова (Россия) — 222,8 (122,0 + 125,0)...

36. Софья Тихонова (Россия) — 73,1 (106,0)...

39. Анна Шпынева (Россия) — 56,6 (97,5)