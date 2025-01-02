Австриец Чофениг выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов» и сохранил лидерство в общем зачете

Австриец Даниэль Чофениг выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов», прошедший в Гармиш-Партенкирхене. Его результат — 298,9 балла.

Второе место занял швейцарец Грегор Дешванден — 290,3 балла. Замкнул тройку австриец Михаэль Хайбек — 289,0 балла.

Чофениг продолжает лидировать в общем зачете, опережая свои соотечественников Яна Херля и Штефана Крафта.

Результаты «Турне четырех трамплинов» входят в зачет Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

В прошлом сезоне «Турне четырех трамплинов» выиграл японец Рею Кобаяси (третий раз в карьере).