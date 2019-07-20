Австралийцы – чемпионы мира в прыжках с 3-метрового трамплина в миксте, россияне — 10-е

Россияне Кристина Ильиных и Сергей Назин заняли десятое место в прыжках с 3-метрового трамплина в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.
Победителями стали австралийцы Мэддисон Кини и Мэттью Картер.
Прыжки в воду
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Микст
Трамплин 3 м
Финал
1. Мэддисон Кини/Мэттью Картер (Австралия) – 304,86
2. Дженнифер Эйбел/Франсуа Имбо-Дюла (Канада) – 304,08
3. Тина Пунцель/Лу Массенберг (Германия) – 301,62
4. Грэйс Рид/Томас Дэйли (Великобритания) – 298,47
5. Мария Кобурн/Брайдем Эррера (США) – 295,95
6. Долорес Эрнандес/Осмар Ибарра (Мексика) – 288,30
10. Кристина Ильиных/Сергей Назин (Россия) – 273,24
Загрузка...