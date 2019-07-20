Австралийцы – чемпионы мира в прыжках с 3-метрового трамплина в миксте, россияне — 10-е

Россияне Кристина Ильиных и Сергей Назин заняли десятое место в прыжках с 3-метрового трамплина в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.

Победителями стали австралийцы Мэддисон Кини и Мэттью Картер.

Прыжки в воду

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Микст

Трамплин 3 м

Финал

1. Мэддисон Кини/Мэттью Картер (Австралия) – 304,86

2. Дженнифер Эйбел/Франсуа Имбо-Дюла (Канада) – 304,08

3. Тина Пунцель/Лу Массенберг (Германия) – 301,62

4. Грэйс Рид/Томас Дэйли (Великобритания) – 298,47

5. Мария Кобурн/Брайдем Эррера (США) – 295,95

6. Долорес Эрнандес/Осмар Ибарра (Мексика) – 288,30

10. Кристина Ильиных/Сергей Назин (Россия) – 273,24