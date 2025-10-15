Александра Кустова: «На соперниц в последнее время не обращаю внимания»

Со 2 по 5 октября в Сочи прошел летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В соревнованиях на большом трамплине победу одержала Александра Кустова из Магаданской области.

— Борьба была очень нервозной. Не знаю, что со мной, но в последнее время не могу психологически собраться на соревнования. Классно прыгаю на официальных тренировках, но как только начинается зачетный прыжок, вся зажимаюсь, голова кипит и совершенно ничего не получается, — рассказала Кустова. — Вот и сейчас пробный прыжок был нормальный. При этом прыгала на две или три «лавки» ниже, чем мои соперницы. Затем мне поднимают «лавку» (стол отрыва. — Прим. ред.) — прыгаю тот же метраж, хотя, по идее, должна была добавить. Тут нам поднимают еще на три вышки. Это довольно весомо. Исполнила средний для себя прыжок. Но я все равно рада. Пускай прыжок получился недалеким, он для меня ценен, потому что благодаря нему я победила.

На соперниц в последнее время абсолютно не обращаю внимания. Соревнуюсь сама с собой, с собственным состоянием. В этот раз мне почему-то было очень сложно настроиться, эмоционально подойти к прыжку.

Большое спасибо всем, кто пришел на соревнования. Чувствовалась поддержка зрителей. Они супер! Мы выступаем и стараемся показывать свои лучшие прыжки для них.