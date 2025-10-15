Прыжки с трамплина
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Прыжки с трамплина

15 октября 2025, 14:05

Александра Кустова: «На соперниц в последнее время не обращаю внимания»

Со 2 по 5 октября в Сочи прошел летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В соревнованиях на большом трамплине победу одержала Александра Кустова из Магаданской области.

— Борьба была очень нервозной. Не знаю, что со мной, но в последнее время не могу психологически собраться на соревнования. Классно прыгаю на официальных тренировках, но как только начинается зачетный прыжок, вся зажимаюсь, голова кипит и совершенно ничего не получается, — рассказала Кустова. — Вот и сейчас пробный прыжок был нормальный. При этом прыгала на две или три «лавки» ниже, чем мои соперницы. Затем мне поднимают «лавку» (стол отрыва. — Прим. ред.) — прыгаю тот же метраж, хотя, по идее, должна была добавить. Тут нам поднимают еще на три вышки. Это довольно весомо. Исполнила средний для себя прыжок. Но я все равно рада. Пускай прыжок получился недалеким, он для меня ценен, потому что благодаря нему я победила.

На соперниц в последнее время абсолютно не обращаю внимания. Соревнуюсь сама с собой, с собственным состоянием. В этот раз мне почему-то было очень сложно настроиться, эмоционально подойти к прыжку.

Большое спасибо всем, кто пришел на соревнования. Чувствовалась поддержка зрителей. Они супер! Мы выступаем и стараемся показывать свои лучшие прыжки для них.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Хочу закончить в Питтсбурге». Малкин: последняя надежда в плей-офф и будущее в «Пингвинз»
Иран передал США новое предложение об открытии Ормузского пролива. Что пишут СМИ
В Москве началась церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым
Судьи удаляли две пятерки разом, Серебрякова охраняли как в Кремле, а Буше не удивить даже 144 минутами штрафа. Что произошло после матча «Локомотив» – «Авангард»
Кениец Саве выбежал из двух часов и выиграл Лондонский марафон
Основателя горнопромышленной компании Антона Кима задержали в Шереметьево
Популярное видео
«Металлург» не проснулся
«Металлург» не проснулся
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Авангард» повел в полуфинале. К Тамбиеву никто не едет
«Авангард» повел в полуфинале. К Тамбиеву никто не едет
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кузьмина, Барков и Мастиев — победители летнего чемпионата России

Кристина Кручинина: «Для меня главная соперница — я сама»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости