Золотой дубль России: Третьяков вслед за Никитиной выиграл этап Кубка мира во Франции
Россиянин Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира во французском городе Ла-Плань. Ранее у женщин победила его соотечественница Елена Никитина.
В общем зачете Третьяков поднялся на второе место. Лидирует латвиец Мартин Дукурс, который сегодня показал вторйо результат.
Ла-Плань (Франция)
Кубок мира
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.58,90 (59,28 + 59,62)
2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.59,27 (59,60 + 59,67)
3. Гэн Вэнцян (Китай) — 2.00,29 (1.00,07 + 1.00,22)
3. Юн Сун Бин (Корея) — 2.00,29 (1.00,07 + 1.00,22)
5. Аксель Юнгк (Германия) — 2.00,31 (1.00,02 + 1.00,29)
6. Ким Джи Су (Корея) — 2.00,41 (59,84 + 1.00,57)...
9. Евгений Рукосуев (Россия) — 2.00,56 (1.00,33 + 1.00,23)...
11. Никита Трегубов (Россия) — 2.00,82 (1.00,34 + 1.00,48)