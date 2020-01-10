Золотой дубль России: Третьяков вслед за Никитиной выиграл этап Кубка мира во Франции

Россиянин Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира во французском городе Ла-Плань. Ранее у женщин победила его соотечественница Елена Никитина.

В общем зачете Третьяков поднялся на второе место. Лидирует латвиец Мартин Дукурс, который сегодня показал вторйо результат.

Ла-Плань (Франция)

Кубок мира

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.58,90 (59,28 + 59,62)

2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.59,27 (59,60 + 59,67)

3. Гэн Вэнцян (Китай) — 2.00,29 (1.00,07 + 1.00,22)

3. Юн Сун Бин (Корея) — 2.00,29 (1.00,07 + 1.00,22)

5. Аксель Юнгк (Германия) — 2.00,31 (1.00,02 + 1.00,29)

6. Ким Джи Су (Корея) — 2.00,41 (59,84 + 1.00,57)...

9. Евгений Рукосуев (Россия) — 2.00,56 (1.00,33 + 1.00,23)...

11. Никита Трегубов (Россия) — 2.00,82 (1.00,34 + 1.00,48)