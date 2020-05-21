«Выхожу только на тренировки». Канакина назвала сериал, от которого не может оторваться

Российская скелетонистка Юлия Канакина рассказала, почему стала менее активной в социальных сетях. Причина — просмотр сериала «Элита».

— Ого! Вы чего. У меня тут просто это...Сериал на повестке дня. Уже три дня не выхожу из дома. Только тренировки и назад. Осталось всего четыре серии и три сезона позади. За три дня. Так что я никуда не пропадала. Просто дела, дела. Для всех любителей «Как избежать наказания за убийство».

Сериал рассказывает о жизни трех подростков, которые получили стипендию для обучения в престижной школе Испании после того, как их прошлую школу закрыли.