"Во второй попытке допустил грубую ошибку, оставившую неприятный осадок". Третьяков - о победе на этапе Кубка мира в США

Российский скелетонист Александр Третьяков заявил, что допустил грубую ошибку во время второй попытки на этапе Кубка мира в США. 33-летний спортсмен занял первое место, показав результат 1 минута 47,19 секунды.

- Я доволен первым местом, конечно, но, к сожалению, во второй попытке я совершил грубую ошибку, которая оставила неприятный осадок, хорошо, что мне хватило запаса, чтобы остаться первым, - сказал Третьяков в интервью ТАСС. - Двухнедельный перерыв между этапами пришелся как нельзя кстати, я сумел хорошо отдохнуть, а потом потренироваться, сейчас у меня главная задача - подвести себя к чемпионату мира.

Отметим, что Третьяков вышел вышел на первое место в общем зачете Кубка мира. В активе россиянина 1269 очков.

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