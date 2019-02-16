Третьяков завоевал золото на этапе Кубка мира в США

Российский скелетонист Александр Третьяков стал первым на этапе Кубка мира, который проходит в американском Лейк-Плэсиде. 33-летний спортсмен показал результат 1 минута 47,19 секунды по сумме двух попыток.

Второе место занял представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.47,33 ), третье - кореец Юн Сун Бин (1.47,44). Россиянин Никита Трегубов стал 4-м (1.47,75), Владислав Марченков - 14-м (1.49,19).

Отметим, что Третьяков вышел вышел на первое место в общем зачете Кубка мира. В активе россиянина 1269 очков.

Скелетон

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) - 1.47,19 (53,47 + 53,72)

2. Мартин Дукурс (Латвия) - 1.47,33 (53,58 + 53,75)

3. Юн Сун Бин (Корея) - 1.47,44 (53,71 + 53,73)

4. Никита Трегубов (Россия) - 1.47,75 (53,79 + 53,96)

5. Аксель Юнгк (Германия) - 1.47,83 (53,93 + 53,90)

6. Кристофер Гротгер (Германия) - 1.48,06 (53,88 + 54,18)...

14. Владислав Марченков (Россия) - 1.49,19 (54,40 + 54,79)

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