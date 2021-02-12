Третьяков занял второе место на чемпионате мира по скелетону

На чемпионате мира по скелетону в Альтенберге (Германия) завершились соревнования мужчин.

По итогам четырех попыток второе место занял россиянин Александр Третьяков. Немец Кристофер Гротгер одержал победу. Третьим стал его соотечественник Александр Гасснер. Россияне Евгений Рукосуев и Никита Трегубов заняли, соответственно, пятое и шестое место.

Скелетон

Альтенберг (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

1. Кристофер Гротгер (Германия) — 3.46,31 (56,74 + 56,62 + 56,36 + 56,59)

2. Александр Третьяков (Россия) — 3.46,59 (56,58 + 56,72 + 56,63 + 56,66)

3. Александр Гасснер (Германия) — 3.47,51 (56,95 + 57,01 + 56,84 + 56,71)

4. Феликс Кайзингер (Германия) — 3.47,74 (56,65 + 56,69 + 57,02 + 57,38)

5. Евгений Рукосуев (Россия) — 3.47,79 (57,04 + 56,75 + 56,89 + 57,11)

6. Никита Трегубов (Россия) — 3.49,02 (57,24 + 56,97 + 57,29 + 57,52)

19. Даниил Романов (Россия) — 3.52,27 (58,70 + 57,69 + 57,73 + 58,15)