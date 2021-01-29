Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Австрии

Россиянин Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Инсбруке.

По итогам двух попыток спортсмен опередил ближайшего преследователя, британца Крейга Томпсона на 23 сотых секунды. Третье место — у австрийца Самуэля Майера.

Помимо Третьякова, в соревнованиях участвовали еще двое россиян: Никита Трегубов (6-е место) и Даниил Романов (8-е место).

Скелетон

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.45,59 (52,78 + 52,81)

2. Крейг Томпсон (Великобритания) — 1.45,82 (52,80 + 53,02)

3. Самуэль Майер (Австрия) — 1.45,86 (53,05 + 52,81)

6. Никита Трегубов (Россия) — 1.46,05 (52,98 + 53,07)

8. Даниил Романов (Россия) — 1.46,39 (53,23 + 53,16)