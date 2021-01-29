Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Австрии
14:39
Россиянин Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Инсбруке.
По итогам двух попыток спортсмен опередил ближайшего преследователя, британца Крейга Томпсона на 23 сотых секунды. Третье место — у австрийца Самуэля Майера.
Помимо Третьякова, в соревнованиях участвовали еще двое россиян: Никита Трегубов (6-е место) и Даниил Романов (8-е место).
Скелетон
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.45,59 (52,78 + 52,81)
2. Крейг Томпсон (Великобритания) — 1.45,82 (52,80 + 53,02)
3. Самуэль Майер (Австрия) — 1.45,86 (53,05 + 52,81)
6. Никита Трегубов (Россия) — 1.46,05 (52,98 + 53,07)
8. Даниил Романов (Россия) — 1.46,39 (53,23 + 53,16)
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