Третьяков стал первым на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
Россиянин Александр Третьяков финишировал первым на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Вторым стал Мартин Дукурс из Латвии, а замкнул тройку немец Феликс Кайзингер.
Другие россияне Никита Трегубов и Евгений Рукосуев стали 7-м и 16-м соответственно.
Лейк-Плэсид (США)
Кубок мира
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.46,55 (52,87 + 53,68)
2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.46,59 (52,90 + 53,69)
3. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.46,97 (53,25 + 53,72)
4. Аксель Юнгк (Германия) — 1.47,02 (53,14 + 53,88)
5. Томас Дукурс (Латвия) — 1.47,10 (53,66 + 53,44)
6. Юн Сун Бин (Корея) — 1.47,11 (53,02 + 54,09)
7. Никита Трегубов (Россия) — 1.47,13 (53,04 + 54,09)
16. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.47,98 (53,47 + 54,51)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skeleton/worldcup/2019-2020/events/2563_0_0/