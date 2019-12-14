Третьяков стал первым на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Россиянин Александр Третьяков финишировал первым на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Вторым стал Мартин Дукурс из Латвии, а замкнул тройку немец Феликс Кайзингер.

Другие россияне Никита Трегубов и Евгений Рукосуев стали 7-м и 16-м соответственно.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.46,55 (52,87 + 53,68)

2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.46,59 (52,90 + 53,69)

3. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.46,97 (53,25 + 53,72)

4. Аксель Юнгк (Германия) — 1.47,02 (53,14 + 53,88)

5. Томас Дукурс (Латвия) — 1.47,10 (53,66 + 53,44)

6. Юн Сун Бин (Корея) — 1.47,11 (53,02 + 54,09)

7. Никита Трегубов (Россия) — 1.47,13 (53,04 + 54,09)

16. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.47,98 (53,47 + 54,51)