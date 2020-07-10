Третьяков пропустит второй сбор в Сочи из-за травмы

Лидер сборной России по скелетону Александр Третьяков пропустит второй тренировочный сбор национальной команды, который начнется 11 июля в Сочи, сообщает ТАСС.

— Спортсмены соберутся на сборе в Сочи 11 июля. Сначала пройдут тестирование, а потом уже спустя три дня получат возможность полноценно тренироваться, — рассказал старший тренер команды Денис Алимов. — В Сочи приедут все сильнейшие, за исключением получившей небольшую травму Ренаты Хузиной и Александра Третьякова.

Второй сбор в Сочи завершится в конце июля, а в августе скелетонисты поедут тренироваться на летнюю рельсовую эстакаду в Павловск, который находится в Ленинградской области.