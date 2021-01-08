Третьяков обошел Дукурса на чемпионате Европы в Германии
14:45
Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл чемпионат Европы, который прошел в рамках этапа Кубка мира в Винтерберге.
Второе место занял латвиец Мартин Дукурс. Замкнул тройку немец Александр Гасснер.
Для Третьякова это вторая победа на чемпионате Европы. Первый раз он победил в 2007 году.
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.52,36 (56,28 + 56,08)
2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.52,53 (56,46 + 56,07)
3. Александр Гасснер (Германия) — 1.52,37 (56,43 + 56,14)
7. Даниил Романов (Россия) — 1.53,11 (56,76 + 56,35)
9. Никита Трегубов (Россия) — 1.53,34 (56,86 + 56,48)
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