Победитель Олимпиады-2014 в Сочи скелетонист Александр Третьяков начал подготовку к новому сезону.

— Отдых позади, я уже начал бегать и потихонечку тренироваться, — цитирует Третьякова ТАСС. — Совершаю кроссы и поддерживаю минимальную физическую форму. Официальный отпуск завершится в конце апреля, с начала мая уже начну интенсивно тренироваться на постоянной связи с тренером.

По итогам сезона-2019/20 35-летний Третьяков в общем зачете Кубка мира занял второе место. На ЧМ-2020 в немецком Альтенберге он стал восьмым.