Третьяков идет 8-м после первых заездов на чемпионате мира

На чемпионате мира по скелетону в немецком Альтенберге прошли первые два заезда в соревнованиях у мужчин. Пока россиянин Александр Третьяков идет на восьмом месте.

Он проигрывает лидеру — немцу Кристоферу Гротгеру — 1,28 секунды.

Скелетон

Альтенберг (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

1-й и 2-й заезды

1. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.52,03 (56,17 + 55,86)

2. Александр Гасснер (Германия) — 1.52,12 (56,21 + 55,91)

3. Аксель Юнгк (Германия) — 1.52,38 (56,15 + 56,23)

4. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.52,55 (56,30 + 56,25)

5. Юн Сун Бин (Корея) — 1.52,92 (56,47 + 56,45)

6. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.53,01 (56,66 + 56,35)

8. Александр Третьяков (Россия) — 1.53,31 (57,00 + 56,31)

9. Никита Трегубов (Россия) — 1.53,39 (56,90 + 56,49)

14. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.54,04 (56,91 + 57,13)