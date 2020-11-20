Трегубов занял седьмое место на Кубке мира в Сигулде, победил Дукурс

На этапе Кубка мира по скелетону в Сигулде (Латвия) победу в соревнованиях мужчин одержал латвиец Мартин Дукурс. Его брат Томас стал четвертым.

В тройку лучших также попали немцы Александр Гасснер и Феликс Кайзингер. Лучший среди россиян Никита Трегубов стал седьмым. Девятым стал Александр Третьяков, Даниил Романов на 13-й позиции.

Скелетон

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.40,44 (50,21 + 50,23)

2. Александр Гасснер (Германия) — 1.41,23 (50,87 + 50,36)

2. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.41,23 (50,68 + 50,55)

4. Томас Дукурс (Латвия) — 1.41,37 (50,66 + 50,71)

5. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 1.41,44 (50,73 + 50,71)

6. Крейг Томпсон (Великобритания) — 1.41,54 (50,73 + 50,81)

7. Никита Трегубов (Россия) — 1.41,65 (50,76 + 50,89)

9. Александр Третьяков (Россия) — 1.41,87 (50,68 + 51,15)

13. Даниил Романов (Россия) — 1.43,00 (51,88 + 51,12)