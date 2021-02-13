Скелетонисты Никитина и Третьяков завоевали бронзу на чемпионате мира

Александр Третьяков и Елена Никитина стали бронзовыми призерами в смешанной командной гонке на чемпионате мира по бобслею и скелетону в Альтенберге (Германия).

Первое место — у немцев Тины Херман и Кростофа Гротера, вторую строчку заняли их соотечественники Жаклин Леллинг и Александр Гасснер. Еще одна российская пара, Алина Тарарыченкова и Евгений Рукосуев стали пятыми.

Скелетон

Альтенберг (Германия)

Чемпионат мира

Командные соревнования

1. Германия 1 (Тина Херманн, Кристофер Гротгер) — 1.55,41 (58,40 + 57,01)

2. Германия 2 (Жаклин Леллинг, Александр Гасснер) — 1.55,55 (58,62 + 56,93)

3. Россия 1 (Елена Никитина, Александр Третьяков) — 1.55,56 (58,64 + 56,92)

5. Россия 2 (Алина Тарарыченкова, Евгений Рукосуев) — 1.56,21 (58,81 + 57,40)