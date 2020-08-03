Скелетонистке Хузиной потребуется операция

Скелетонистке Ренате Хузиной потребуется операция по лечению травмы ноги. Спортсменка пропустила из-за повреждения второй подготовительный сбор российской национальной команды, который прошел в Сочи и завершился 31 июля, сообщает сайт Федерации бобслея России.

— Рената Хузина в начале июня во время самоподготовки получила травму — что не позволяло ей выполнять тренировочные нагрузки в полном объеме, — заявил старший тренер сборной России Денис Алимов. — А буквально вчера поступила информация, что ей необходимо оперативное вмешательство. Надеюсь, что восстановление Ренаты не займет много времени.