Скелетон
Новости
Олимпиада
Главная
Скелетон

Сегодня, 13:18

Скелетонистка Канакина готова возобновить спортивную карьеру после рождения ребенка

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов объявил, что обладательница трех медалей этапов Кубка мира по скелетону Юлия Канакина готова вернуться в спорт, ее возвращение может состояться уже в следующем сезоне.

«Два дня назад я разговаривал с Юлей, у нее есть определенное желание вернуться в спорт. Мы перевели Канакину в резервный состав сборной, потому что у нее недавно родился ребенок. Сейчас она все свое время занимается ребенком. Конечно, ее стремление вернуться будет сильнее, если нас вернут на международные соревнования, потому что ей не особо интересно тренироваться, чтобы выступать только дома.
Вопрос ее возвращения в спорт в следующем году пока находится в стадии обсуждения. Я надеюсь, что она вернется. Мы будем рады ее видеть», — сообщил Алимов ТАСС.

Канакиной 28 лет. В ее активе одна серебряная и две бронзовые награды этапов Кубка мира. В 2017 году скелетонистка выиграла юниорский чемпионат мира. На Олимпийских играх 2022 года в Китае она показала лучший результат среди российских участниц, заняв 11-е место.

Источник: https://tass.ru/sport/22351123
Юлия Канакина
Читайте также
Перед дуэлью с Дзюбой Станкович лишился лидеров. Что происходит в «Спартаке» накануне матча с «Акроном»
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Третьяков заявил, что российские скелетонисты остаются конкурентоспособными на мировом уровне

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости